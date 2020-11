Néé, Bob Hutten verlaat geen zinkend schip

Zijn kantoor is hij al kwijt. Bob Hutten (54) ontvangt met koffie en koekje in een zaaltje. De huidig algemeen-directeur en eigenaar van Hutten in Veghel stelt dat een dergelijke ontvangst in het geheel niks te maken heeft met zijn nabije statuur. ,,Ik heb twee jaar geleden al aangegeven de dagelijkse leiding uit handen te geven. En toen heb ik ook besloten mijn werkruimte op te geven. Dat is heel bewust gedaan.” Hutten draagt per 1 januari de dagelijkse leiding van het bedrijf over aan Drees Peter van den Bosch.