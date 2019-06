Neerlangel viert naamdag Sint Jan

't Postkan­toor­tje in Ravenstein maakt plaats voor lunchcafé

14:16 RAVENSTEIN - Dat winkeltje waar je nog snel even binnenloopt voor een aardigheidje of felicitatiekaart. Waar je een pakket afgeeft of ophaalt, omdat je niet thuis was toen de bezorger kwam. Dat winkeltje moet Ravenstein voortaan missen. 't Postkantoor heeft zaterdag zijn deuren gesloten. Op de laatste dag werden de klanten getrakteerd op koffie en thee op het terras aan de Landpoortstraat dat tot nu toe een parkeerterrein was.