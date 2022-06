Neerloon loopt uit voor vijfjaarlijks dorpsfeest: ‘Hier doen we alles samen’

Na verrassing krijgt het afscheid van De Groot en Knipping bij DAW mogelijk een gouden randje

De wedstrijd van DAW tegen Heeswijk stond in het teken van Niels de Groot (30) en Robbert Knipping (30). Na twaalf jaar in het eerste elftal kwam er een einde aan hun carrières. Althans, dat dachten ze. Een verrassing in Empel zorgde er echter voor dat de ploeg uit Schaijk alsnog de nacompetitie in gaat, waardoor het tweetal de kans krijgt hun afscheid een gouden randje te geven.

8 juni