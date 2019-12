Negen windmolens van 240 meter landen op bord van gemeente Oss: ‘Willen we de regie?’

Negen windmolens met een tiphoogte van 240 meter wil Renewable Factory bouwen in de polder tussen Haren en Ravenstein. Het verzet tegen Stijbeemden is stevig. Omwonenden hebben zich verenigd in een stichting en de grootste partij in de Osse gemeenteraad, de SP, heeft zich onlangs uitgesproken tegen wind- en zonneparken in de open polder. Oud-gedeputeerde en oud-burgemeester Roel Augusteijn hield twee weken geleden nog een stevig pleidooi in de Osse raadzaal tegen windmolens in deze gemeente.