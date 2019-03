Negentiende autobrand dit jaar in Oss: ‘Op kamp zullen ze niet durven. Wel dus’

Het is er misschien rustiger, maar toch liever Oss dan Brooklyn

9 maart Vandaag is het precies 22 jaar geleden dat Christopher Wallace, beter bekend als Biggie Smalls of The Notorious B.I.G., werd vermoord. Hij was pas 24 jaar oud, de club van 27 mocht hij niet eens halen. Zijn uitspraak ‘Spread love, it's the Brooklyn way’ kom je sindsdien overal tegen in het straatbeeld van zijn stad.