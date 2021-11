Nellie van Rodijnen werd op haar 21ste blind: ‘Ik heb na 49 jaar nog steeds het gevoel dat ik wakker moet worden’

amateurvoetbal Lange spits kan DAW naar koppositie schieten: ‘Ik sta daar om doelpunten te maken’

Het eerste van DAW beleeft een sterke seizoenstart in de tweede klasse F. De ploeg uit Schaijk is nog ongeslagen en staat op twee punten van koploper RKVV Volhardingen. Laat dit nu net de tegenstander van aankomende zondag zijn. ,,Ik denk dat we een lastige wedstrijd gaan krijgen. Volhardingen heeft al mooie resultaten behaald, maar we gaan natuurlijk gewoon voor de winst”, vertelt DAW-aanvaller Corik Megens (24).

4 november