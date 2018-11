Nelly de Goeij (100!): ‘Ik laat me niet opsluiten’

Heesch - Nelly de Goeij uit Heesch is deze vrijdag 23 november precies een eeuw oud geworden, maar wie haar zo kwiek en fit in haar kamer in Heelwijk treft, schat haar jonger. Haar geheim?

Straks komt burgemeester Marieke Moorman langs en morgen viert ze met de kinderen haar verjaardag in Lith, het dorp waar ze werd geboren, opgroeide en tot vijf jaar terug woonde. Nelly de Goeij (100) is een tevreden mens. ,,Ik heb het goed. Ik ben gezond, heb alleen last van mijn ogen, maar verder gaat het prima. Ik heb een goed leven gehad. En nog steeds. Ik heb het hier in Heelwijk ook erg goed.” Nelly de Goeij krijgt deze vrijdag bezoek van burgemeester Marieke Moorman. Als cadeau krijgt ze een kopie van haar geboorte-akte, mooi ingelijst en in de handgeschreven, bloemrijke taal van vroeger.

Coupeuse

Ze vertelt over het huis in Lith waar ze opgroeide met haar jongere broer, die later priester werd. Haar vader was onderwijzer, moeder zorgde voor de kinderen. Ze vertelt over de boerderij aan het Marktplein, waar ze woonden, wat later het gemeentehuis werd. Ze trouwde met Adrianus de Goeij, die een aantal jaren loco-burgemeester van Lith was. Zelf zorgde ze voor de vier kinderen, twee jongens, twee meisjes.

Maar daarnaast was ze ook coupeuse, al mocht je in die tijd als vrouw officieel niet werken. Ze maakte de kleding voor de kinderen en voor veel mensen in het dorp. Haar dochter weet het nog goed: ,,Ik heb pas op mijn achttiende mijn eerste jas gekocht. Tot die tijd had onze moeder alles zelf gemaakt. En dat kon ze héél erg goed.”

Twaalf achterkleinkinderen

Haar man Adrianus overleed in 2004 op 92-jarige leeftijd. Daarna woonde ze nog negen jaar zelfstandig, voor ze naar Heelwijk in Heesch verhuisde. Een grote overgang, maar Nelly de Goeij paste zich makkelijk aan. Ze geniet van bezoek, geniet van het contact met haar familie (zes kleinkinderen, twáálf achterkleinkinderen) en medebewoners van Heelwijk. Ze houdt van kaarten en zit bij de wandelclub. Heeft humor: ,,Ik laat me niet opsluiten”.