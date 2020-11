Nest jonge wolfjes ontdekt: dieren worden verdronken, vinders mogen onbeperkt drinken

Stille GetuigenOSS - Of de terugkeer van de wolf in onze natuur na 123 jaar een verrijking is, wordt betwijfeld. Sinds in 1897 de laatste Nederlandse wolf in Heeze het loodje legde, is het roofdier niet echt gemist. Nu is hij terug met ook nog een beschermde status. Daar is niet iedereen blij mee.