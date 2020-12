Nét burgemeester en dan corona: Annemieke van de Ven leerde haar inwoners op afstand kennen

Ze had de smaak net goed te pakken. Een afspraak met de vijf gildes in haar nieuwe gemeente hier, een kijkje achter de schermen bij de plaatselijke voetbalclub daar en toen ineens: een lockdown. Annemieke van de Ven was pas halverwege haar voorstelrondje in Reusel-de Mierden toen de wereld stopte met draaien.