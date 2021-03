Nét het verkeerde moment voor een schaaktrend, corona en online schaken helpen clubs niet aan nieuwe leden

Waar het schaken vandaan komt en hoe oud het precies is, is niet bekend. Wat we wél weten, is dat er in de zesde eeuw in India een spel werd gespeeld op een vierkant bord met 64 velden, waarbij de speelstukken zo stonden opgesteld als de schaakstukken in het huidige spel. Tot zo ver een korte geschiedenis over een sport die door veel mensen als ‘stoffig’ en ingewikkeld wordt beschouwd. ,,Maar iedereen kan schaken”, stelt Marcel van Niftrik van de Osse Schaakvereniging (OSV). ,,Zo goed als de hoofdpersoon in de serie kan ik het ook niet, hoor. Toch ben ik al jaren met plezier lid van een vereniging.”