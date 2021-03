Nick Vink uitte zijn ongenoegen en roept nu op tot lief zijn voor elkaar

Grootscha­li­ge prikdag in Herpen en Oss: ‘Heel ander proces dan bij griepprik’

25 februari OSS/HERPEN - Theater de Lievekamp in Oss en dorpshuis 't Slotje in Herpen zijn vanaf vandaag het decor van een grootschalige ‘prikdag’. Bedoeld voor mensen van 63 en 64 jaar, of met morbide obesitas of het syndroom van Down.