Nick was eerlijk, gevoelig en had veel dromen: ‘De dagen zonder hem zijn leeg’

Hun lieve kleine Nick, dat heerlijke jochie, broertje van grote zus Sijntje, buitenkind in Berghem en soms ook wel een boefje. Dat was Nick. ,,Nick was gevoelig en had een groot rechtvaardigheidsgevoel. Dan kon hij niet altijd zijn mond houden. De ene leerkracht kon daar beter mee omgaan dan de andere. In groep zeven/acht had hij juf Josephine. Met haar had hij echt een klik. We kregen een kaart van haar na zijn overlijden. Die had ze geschreven met de Parker-pen die ze bij het afscheid van groep acht van hem had gekregen. Andere kinderen gaven snoep, bloemen of een kaart. Nick wou graag iets blijvends geven. En hij wist dat juf Josephine van mooie pennen hield. Ja, dat was echt Nick.”