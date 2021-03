Nicole van Mi Casa in Oss: ‘Mensen, denk nog even mee met de kleine winkelier’

Daar zijn ze dan toch: de arbeidsmi­gran­ten in het City Hotel

2 maart OSS - Hun komst werd nooit bevestigd, maar daar waren ze ‘ineens’ afgelopen weekeinde: de eerste lichting arbeidsmigranten die gaan verblijven in het City Hotel aan de Raadhuislaan in Oss. Enkele tientallen mensen namen zaterdag hun intrek in de veertig kamers van het voormalige hotel.