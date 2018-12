Niemand in Ravenstein wil gemeenschapshuis in Luciakerk, maar gemeente onderzoekt het toch

Je kan er amper parkeren, het geeft overlast in het centrum, de exploitatie is niet rond te krijgen en vanwege de monumentenstatus is verbouwen zo goed als onmogelijk. De gebruikers van het Ravensteinse gemeenschapshuis Vidi Reo laten in hun schrijven aan de gemeentepolitiek luid en duidelijk merken dat ze geen zin hebben in een verhuizing richting de St. Luciakerk en de pastorie. In de brief zijn meer dan twintig tegenargumenten opgesomd.