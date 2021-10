‘Niet alwéér’: plan voor windturbines in De Bleeken weinig enthousiast ontvangen

Bij Martijn en Yvonne Iterson bijvoorbeeld, sloeg de schrik koud om het hart, toen ze vorige week een brief kregen met de uitnodiging voor de informatieavond. Een half jaar geleden kochten ze een woonboerderij, voor de rust en de ruimte, in De Bleeken. Op de kaart is hun woning een van de paarse stipjes die het dichtst bij het zoekgebied ligt; op zo'n 400 meter afstand. ,,Ik denk dat ons huis straks onverkoopbaar is, als dit doorgaat”, gruwelt Martijn Iterson. ,,Het geluid, de slagschaduw. En het zicht; we zien nu weilanden, en koetjes.” ,,We hebben zóveel onderzoek gedaan voordat we het huis kochten”, vult zijn vrouw aan. ,,Bodemonderzoeken gezien, luchtonderzoeken, stank. We weten bijvoorbeeld dat het beschermd gebied is voor dassen en weidevogels, dan kan je er toch niet zomaar een windmolen neerzetten?”