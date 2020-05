Niet in de prijzen, toch in de spotlight: dit zijn de veelbelovend ondernemers in Oss

De eerste was dus Nieuwebaan.nl, de snelgroeiende uitzendorganisatie van Rick Feldkamp, Jeroen van Helden en Dirk Tausch. ,,We zagen de nominatie op zichzelf al als een bekroning van onze succesvolle start", laat Feldkamp optekenen in een persbericht. ,,Natuurlijk kunnen we de keuze van de jury volgen. Door het coronavirus zitten veel collega-ondernemers in de problemen. Daarbij valt deze tegenvaller volledig in het niet.”



In hetzelfde schrijven noemt Lars Kool van Urban Mobility Systems het afblazen van het gala een onvermijdelijke beslissing. De ontwikkelaar van elektrische voertuigen zag de nominatie vooral als een kans om meer mensen kennis te laten maken met zijn bedrijf en producten. ,,Dat komt er nu helaas niet van”, aldus Kool. ,,Dat is jammer, want om trots te kunnen zijn op de innovatiekracht in onze regio, moeten Ossenaren weten wat hier allemaal gebeurt.”