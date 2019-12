Niet Van Wanrooij, maar Berghege bouwt het Walkwartier in Oss

Weer een huis-aan-huis­krant minder in brievenbus Geffen, Vinkel en Nuland

14:18 GEFFEN/NULAND/VINKEL - Vijf jaar nadat de gemeente Maasdonk werd opgedoekt gooit nu ook de huis-aan-huiskrant die in Geffen, Nuland en Vinkel verscheen de handdoek in de ring. De Streekwijzer was de afgelopen jaren al niet meer dan een subtitel van de Rosbode, maar verschijnt vanaf 2020 helemaal niet meer.