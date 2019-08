Niet vlammen, maar crisis gaven leerfabriek nekslag

Het had een haar gescheeld of de hele discussie over behoud en sloop had helemaal niet gevoerd kunnen worden. Als de leerfabriek in 1924 was afgebrand, waar het naar uitzag, hadden die 24 appartementen met parkeergarage er al lang en breed gestaan. Aan de Osse brandweer van toen had het niet gelegen, want die verprutste het bluswerk op zo'n zeldzame manier dat de hele omgeving wel in vlammen had kunnen opgaan.