‘Niet zoveel verschil tussen boeren en struikrovers’

Bij de dorpspomp ‘De Heus is herken­nings­punt voor Ravenstein, net als de kerk en de molen’

8:37 Is Ravenstein blij met plannen voor een wandelboulevard langs de Maas? Mari van Rossem peilde de meningen in het stadje. Ook over veevoederfabriek De Heus die het pittoreske beeld van Ravenstein verstoort. ,,Die fabriek is gewoon werkgelegenheid, dat vergeten veel mensen hier".