Nieuw afvalbeleid Oss van alle kanten onder vuur

Schrappen carnaval Haren krijgt (nog) geen navolging: ‘Maar we willen niet schuld krijgen van nieuwe uitbraak’

8 september OSS - De carnavalsorganisatie in Haren mag dan vanwege de coronacrisis een streep door het carnavalsfeest hebben gezet, het is nog maar de vraag of dit ook in andere plaatsen gebeurt. Veel organisaties gaan de komende weken kijken wat er tijdens de carnavalsdagen straks nog wél allemaal mogelijk is.