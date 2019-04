Nieuw deel Molenstraat Oss gaat paar maanden na oplevering alweer op de schop

Walkwartier

De oude klinkers werden niet gebruikt om kosten te besparen, verklaart Megens. ,,De reden om deze gebruikte gebakken klinkers toe te passen was om qua beeld aan te sluiten bij het overige deel van de verharding in de Molenstraat.” Dat de straat nu met betonklinkers een deels afwijkend uiterlijk krijgt, is geen ramp, aldus Megens. ,,Het gaat om een tijdelijke situatie gezien de ontwikkelingen in het Walkwartier. Na de realisatie van dit plan wordt het deel van de Molenstraat tot de rotonde opnieuw ingericht met nieuwe materialen.” De gemeente draait zelf op voor de kosten van het vervangen van de klinkers in het versmalde deel van de weg bij de rotonde.