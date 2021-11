Nieuw distributiecentrum PLUS in Oss lijkt klaar, maar al die techniek, dat is nog een stevig klusje

Vakbonden bereiden acties voor bij MSD: ‘Bod niet boven inflatieni­veau uit, maar wel miljarden­winst’

OSS - Na de Maasveren binnenkort protestacties bij MSD in Oss? Het zou zomaar kunnen, al heeft het geneesmiddelenbedrijf er nog alle vertrouwen in dat het niet zover komt. Wie de harde woorden van de vakbond hoort, denkt daar wellicht anders over.

26 november