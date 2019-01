Nieuw gezondheidscentrum in Ruwaard bedient straks 10.000 patiënten

,,We hebben de overeenkomst met de gemeente gisteren feestelijk beklonken", vertelt een opgeluchte huisarts Cunigonda Hol. Bijna tien jaar heeft het overleg met de gemeente geduurd. Met de voorgenomen sloop van D’n Iemhof was de vraag wat er met de gelijknamige huisartspraktijk en die van Bredero moest gebeuren. Het plan voor een gezamenlijk gezondheidscentrum met andere praktijken in de Ruwaard vatte post. Maar van droom naar verwezenlijking blijkt een zeer lange weg.

,,De eerstelijns zorg in de Ruwaard staat hier echt op het spel", weet huisarts Hol. ,,Met verouderde praktijken en werkwijzes zijn er geen opvolgers voor de huisartsen die met pensioen gaan.” Dat de Ruwaard op termijn geen huisartspraktijk overhoudt is zeker niet denkbeeldig. ,,In Tilburg hadden ze al een wijk waar geen opvolgers konden worden gevonden. Daar zaten ze op een gegeven moment zonder huisarts.” Hol doelt op de wijk Stokhasselt in Tilburg-Noord, waar pas recent weer een huisartsenpraktijk is begonnen, na veel vijven en zessen.

In het toekomstige Gezondheidscentrum Ruwaard vestigen zich naast de praktijken Iemhof en Bredero ook de huisartsenpraktijk Talmastraat, apotheek Hofsteede, Topfysiotherapie Slebus, Wijnakker & Van Berkum, Psychologenpraktijk Oss, diëtist RUTH en podotherapie Peeters. Samen bedienen zij ruim tienduizend patiënten. Er wordt nog gesproken met enkele andere zorgaanbieders.