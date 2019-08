Nieuw werk van Martin Jan van Mourik uit Ravenstein over Adolf en Philips van Kleef: 'Nog nooit zo trots geweest op een boek’

Van Mourik dook in de geschiedenis van het Land van Ravenstein (1380-1794). In het bijzonder in de historie van de heren Adolf en zijn zoon Philips van Kleef. Die zwaaiden tussen 1450 en 1528 de scepter over het Land van Ravenstein, een van hun heerlijkheden. ,,Adolf en Philips van Kleef waren soevereine heren van het Land van Ravenstein. In de Bourgondische Nederlanden hadden zij een imponerende politieke en militaire status. Ze behoorden tot de hoogste adellijke kringen, toch zijn ze in deze regio niet echt bekend.”