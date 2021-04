Nieuw wijkcentrum Ussen gaat na koerswijziging sprekend op ‘zusje’ in de Ruwaard lijken

Volgende hoofdstuk Dieren­vriend­jes: CDA Bernheze stelt vanavond voor uitbrei­ding tijdelijk te legalise­ren

8 april NISTELRODE - Het CDA in Bernheze gaat niet akkoord met nu al legaliseren van de uitbreiding van kinderopvang De Dierenvriendjes in Nistelrode. De coalitiepartij, met zes zetels de grootste in de gemeenteraad, dient vanavond een amendement in om het voorstel van het college aan te passen. Het college, inclusief de CDA-wethouder, wil de uitbreiding wél toestaan.