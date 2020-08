Nieuw wijkcentrum Ussen krijgt vorm: Hille, Bonte Hoef en scouting niet langer samen

Man in gestolen vrachtwa­gen aangehou­den in Herpen

22 augustus OSS - De politie Herpen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrachtwagenbestuurder aangehouden. In eerste instantie werd hij alleen gecontroleerd, waarna ze ontdekte dat het stuurkolom beschadigd was. Nader onderzoek wees vervolgens uit dat de vrachtwagen gestolen is.