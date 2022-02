Nieuw zwembad lijkt verkeerscentrum in Berghem te verdringen

Zo moet het verkeers­cen­trum in Oss eruit gaan zien, met les van driewieler tot rollator

OSS - Het had zó een set kunnen zijn in een gelikte sciencefictionfilm. Maar het Innovatiecentrum Verkeer en Logistiek (ICVL) dat op de nieuwe schetsen te zien is, is allesbehalve fictief. Binnen twee jaar moet het imposante gebouw in Oss staan.

20 november