Nieuwe acties dreigen bij Maasveren: ‘Als er stakingen komen, raken we snel in financiële problemen’

,,In het zicht van de haven dreigen we alsnog schipbreuk te lijden.” Jan van Loon grijpt een paar toepasselijke uitdrukkingen aan om de ernst van de situatie te schetsen. ,,Als er stakingen komen, zijn we als stichting snel klaar. We komen binnen de kortste keren in de financiële problemen en zullen misschien wel faillissement moeten aanvragen”, aldus de oud-wethouder van Oss die nu interim-bestuurder bij Stichting De Maasveren is.