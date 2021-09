Nieuwe afspraken Kringloopbedrijf Oss en gemeente over ophalen huisraad

Natuur­clubs vragen aandacht van politieke partijen Maashorst

2 september UDEN/LANDERD - Vier natuur- en landschapsorganisaties in Uden en Landerd nemen alvast een voorschot op de komende raadsverkiezingen. Ze pleiten er bij de politieke partijen en raadsfracties in de toekomstige gemeente Maashorst voor, de natuur een nadrukkelijke plek te geven in het verkiezingsprogramma.