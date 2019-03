Nieuwe BD-columniste in Oss fietst de inspiratie bij elkaar

Als klein meisje maakte ze elke week al een grote ronde door Oss. Met in haar tas precies één Parool, iets meer dan honderd Volkskranten en drie exemplaren van Trouw. Dik 25 jaar later stapt Laura Romanillos opnieuw elke week op de fiets. Dit keer niet om kranten te bezorgen, maar juist om inspiratie op te doen voor datzelfde medium. Want elke zaterdag een verse column in het BD, die komt je niet aanwaaien.

Romanillos (39) is een geboren en getogen Osse. Van vaders kant stroomt er Spaans bloed door de familie, vandaar die mooie achternaam. Hier ging ze naar de Bolster en het Maaslandcollege om later journalistiek te studeren in Utrecht. In de Randstad werkte ze onder meer voor het AD, Goedemorgen Nederland en Metro. Een kleine twee jaar geleden keerde ze terug naar het zuiden. Met haar jonge gezin woont ze in de Berghemse nieuwbouwwijk Piekenhoef.

Frisse blik

,,Juist omdat ik even weg ben geweest, kijk ik met een frisse blik tegen Oss aan”, zegt Romanillos. ,,Ik vind het heerlijk om terug te zijn en me te verwonderen. In Utrecht leef je toch behoorlijk in een bubbel. Op den duur leek iedereen in een elektrische Saab te rijden en quinoa-pizza te eten. ‘Het reservaat’, noemde ik het ook wel.”

Vanaf morgen laat ze elke zaterdag haar licht schijnen op haar geboortestad. Helemaal nieuw is de column voor haar niet. In de zomermaanden verschenen haar zielenroerselen al regelmatig in het algemene katern van deze krant. ,,Het geeft natuurlijk veel meer vrijheid dan wanneer je verslaggever bent”, zegt ze. ,,Je kunt dingen opschrijven met een lach, een traan of juist met een gekke vergelijking.”

Stem achterna