Nieuwe Bernhezer gemeentedichter Henk Witte wil herkenbaar en toegankelijk schrijven

Ravage op kruising in Oss na botsing, één bestuurder naar ziekenhuis

7 september OSS - Bij een botsing met twee auto's in Oss is één persoon gewond geraakt. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De andere betrokken automobilist is meegenomen naar het politiebureau om daar een verklaring af te leggen.