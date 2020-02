Nieuwe gemeente Maashorst laat Oss links liggen, herindelingstrein dendert door

Marnix Bakermans (Landerd) voegde eraan toe: ,,Je ziet verdeeldheid in Schaijk. Maar wij schatten niet in dat we daar nu anders mee om moeten gaan. Wij kiezen bewust en weloverwogen voor een ongedeelde samenvoeging. Dat is het beste voor de nieuwe gemeente Maashorst. We willen graag een gemeente die er lange tijd toe doet. Samen zijn we toekomstbestendig. Dat kan alleen als we gelijkwaardig optrekken.”



Ook houden de colleges van B en W onverminderd vast aan de naam Maashorst. Vanuit Oss en Bernheze leeft het gevoel dat de naam van het gezamenlijke natuurgebied pardoes wordt ingepikt. Hellegers: ,,Ook daar verschillen we van mening. Het is een naam die ons verbindt en past bij de identiteit van de nieuwe gemeente. Die naam kan juist het gebied versterken.”