Nieuwe generatie roergangers Lith staat op: aan de Maas is opnieuw van alles te doen

Eén van hen is Eva van Sonsbeek (39), een van de creatievelingen achter de Lithse Kwis en Wandel3Daagse. Zeker in coronatijd zorgden deze organisaties voor allerlei activiteiten die coronaproof waren, maar ook ‘anders dan anders’. Zo was daar een Lithse Kwis op Wielen, een Elfstegentocht en (zw)Eten op Hakken; activiteiten die in binnen de maatregelen plaats konden vinden. Van Sonsbeek: ,,Er kon weinig door de coronamaatregelen, maar met een beetje creativiteit kun je ver komen. Zo stond vorig jaar het Sinterklaasfeest op losse schroeven, omdat de intocht te massaal zou zijn. Ik heb kinderen in die leeftijd die ik de spanning gun, dus lanceerden we met de wandeldriedaagse een Pakjespiet die overal in het dorp gouden pakjes verstopte. Zo leefde het feest toch.”