Nieuwe gezichten COC willen zich laten zien op Osse scholen en velden

Berghem onthaalt Sinter­klaas nu ook met verlichte intocht

2 oktober BERGHEM - Na de verlichte carnavalsoptocht krijgt Berghem dit jaar ook een verlichte Sinterklaasintocht. Het binnenhalen van de goedheiligman en zijn Pieten vindt zaterdag 16 november rond 17.30 uur plaats in de Willibrordusstraat. Op het Meester Gielenplein is een podium waar alle kinderen van Berghem worden verwacht. Acteur en theatermaker Joris Brukx presenteert daar een feestelijk programma, met de sint in de hoofdrol.