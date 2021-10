Nieuwe grootvorst voor De Raauw Ossekar: Niels dun Urste, met adjudant Jeroen

Nadat eerst afscheid was genomen van Jack dun Twidde en Adjudant Lesley werd de nieuwe Grootvorst onthuld. Niels dun Urste met Adjudant Jeroen gaan dit seizoen voorop in de polonaise tijdens het carnavalseizoen 2021-2022. Niels dun Urste is getrouwd met Marie-Jose. In het dagelijks leven runt hij samen met zijn vrouw NMJ Fotoworks in Teeffelen. Grootvorst Niels zijn grootste passie is fotografie de poes Loki en hun laatste aanwinst de pup Riva.

Adjudant Jeroen is al een bekende bij de Raauw Ossekar, hij was al een keer Adjudant in 2019 en is ook senator bij de club. Jeroen is getrouwd met Geri en Hebben 2 kinderen, Marin en Dion. In het dagelijks leven werkt hij bij Strukton. In zijn vrije tijd is hij ook voorzitter van Hart voor Oss (AED's buiten beschikbaar maken) en politie vrijwilliger.