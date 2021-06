Nieuwe Hoeven in Schaijk maakt plaats voor zeven kleinere gebouwen in boerderijsfeer, als in een buurtschap

SCHAIJK - Woonzorglocatie Nieuwe Hoeven van BrabantZorg in Schaijk gaat tegen de vlakte. Het gebouw dat er nu staat, maakt plaats voor zeven losse, duurzame kleinere gebouwen. Het complex krijgt het karakter van een buurtschap in het groen van de Maashorst. De bouw start na de zomervakantie.

De gemeente Landerd heeft een vergunning verleend. Aannemersbedrijf Peter Peters uit Schaijk gaat het complex bouwen. De bouw gebeurt in fases om te voorkomen dat bewoners tijdelijk moeten verhuizen. Gedurende de werkzaamheden blijven bewoners en personeel op de locatie. Vanuit hun oude plek verhuizen ze naar een nieuw gebouw. Als alles volgens planning verloopt, wordt het laatste gebouw in 2023 opgeleverd.

Van alle 35 woonzorglocaties die BrabantZorg huurt van BrabantWonen, is dit de eerste die volledig gasloos en in hout gebouwd wordt. Er komen honderden zonnepanelen op de daken. De gebouwen gebruiken de bodem voor verwarming en koeling.

In de sfeer van Brabantse boerderijen

Architectenbureau KAW uit Eindhoven maakte het ontwerp in de sfeer van Brabantse boerderijen uit de omgeving. In de Nieuwe Hoeven wonen de mensen straks in groepen, midden in de natuur. Tussen de gebouwen komen tuinen, weides en wandelpaden waar bewoners zich vrij in kunnen begeven. ,,Nieuwe Hoeven wordt daarmee een vernieuwend verpleeghuis voor mensen met ernstige geheugenproblemen”, aldus Peter Verkuijlen, regiomanager BrabantZorg.

,,De groene omgeving speelt al een belangrijke rol in de dagelijkse activiteiten van bewoners. Dankzij de nieuwbouw kunnen we de natuur straks een nog grotere plek geven in het leven van de bewoners. Wij vinden het belangrijk dat mensen met dementie een betekenisvolle dag hebben in deze groene gemeenschap.”

Een van de eerste verpleeghuizen

Nieuwe Hoeven was een van de eerste verpleeghuizen voor mensen met dementie in Nederland. De huisvesting laat inmiddels echter te wensen over. Het gebouw is vijftig jaar oud en neergezet in de ‘ziekenhuisstijl’ van die tijd. Zo beschikt niet iedere bewoner over eigen sanitair. Daarnaast is de jaarlijkse energierekening hoog en wordt het onderhoud steeds kostbaarder.

Volledig scherm BrabantZorg gaat de Nieuwe Hoeven in Schaijk slopen en op het terrein nieuwbouw plegen. Impressie van hoe het eruit gaat zien. © BrabantZorg