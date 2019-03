Nieuwe Iemhof moet alle Ruwaarders verenigen

,,De eerste brief over een nieuw wijkcentrum hebben we in 2008 verstuurd”, weet Walter Hoegnagel, voorzitter van de beheerstichting van D’n Iemhof. ,,Wij hoefden niet per se weg uit ons gedateerde onderkomen, maar de gemeente had wat problemen op te lossen in deze omgeving. En voor de huisartsen in D'n Iemhof was een moderner praktijkruimte wel broodnodig.”