Nieuwe kapelaan Oss is strikt in de leer en dat zet kwaad bloed: trouwe parochianen verlaten de kerk

Het punt is dat hij erg vaak en heel erg fanatiek over de seksuele moraal predikt en wil dat iedereen weer gaat biechten. Het valt niet goed, als een 28-jarige dat doet voor een gehoor in de kerk van voornamelijk zestigplussers, die hoeven niet te horen dat je niet voor het huwelijk met elkaar mag samenwonen, zo schetsen enkele al jarenlang betrokken parochianen die niet met naam in de krant willen en die overwegen het voor gezien te houden.

‘Kerk niet openstellen voor carnavalsmissen’

Deze parochianen kunnen moeilijk wennen aan de uitgesproken opstelling van de jonge priester, vorig jaar de jongste kapelaan van Nederland. De nieuwe kapelaan draait volgens hen de klok tientallen jaren terug. Missen duren vijf kwartier en er wordt zoveel wierook verstookt dat je het koor niet meer ziet. Ook zijn ze het in hun kerk niet gewend dat een geestelijke met ‘U’ en niet met zijn voornaam wil worden aangesproken. De preek waarin de kapelaan zich hard uitsprak over geestelijken die de kerk openstellen voor carnavalsmissen viel ook niet in goede aarde.

Biechtspiegel

Heb ik het nagelaten om op zondagen en verplichte feestdagen de H. Mis bij te wonen? Ben ik gulzig geweest in eten en drinken? Kleed ik me gepast voor de H. Mis? Het zijn ook dergelijke vragen, afkomstig uit de Biechtspiegel ter voorbereiding op het Sacrament van Boete en Verzoening die de nieuwe kapelaan verstrekte, die een deel van de parochianen ook veel te betuttelend vindt.

Kerckhofs is sinds eind vorig jaar actief in de Osse Heilig Hartkerk, in de volksmond Bloemskerk genoemd, die na fusie opging in de grote Willibrordusparochie in Oss. De uit België afkomstige geestelijke (28), tot priester gewijd in mei 2021, wordt gecoacht door pastoor Roland Kerssemakers van de Grote Kerk.

Kapelaan vertrok uit Vught na onenigheid

Oss bood Kerckhofs na overleg met het bisdom een nieuwe plek. Dit nadat de Belg - na niet duidelijk opgehelderde onenigheid met de pastoor- was vertrokken uit de parochie in Vught. Hij verzorgde daar pas twee maanden kerkdiensten.

Quote Wij zijn bang dat de Heilig Hartkerk op termijn zal sluiten Verontruste parochiaan

Tientallen mensen hebben inmiddels de Heilig Hartkerk verlaten waardoor er nu nog enkele tientallen parochianen wekelijks in de kerkbanken zitten. Onder dit kerkvolk zijn er juist ook vaak jongere mensen die vroeger nooit in de Bloemskerk werden gezien. Dit zijn vooral katholieken die zich juist aangetrokken voelen door de stijl en de woorden van de jonge kapelaan waarderen.

In de Rooms-Katholieke Kerk zijn al heel erg lang grofweg twee stromingen te herkennen: een deel dat staat voor behoud van traditionele waardes en een deel dat liberaler is. Een richtingenstrijd die steeds de kop opsteekt.

Alleen de bloemengroep en de koren zijn over

De bloemengroep en de koren zijn de enige elementen die er op dit moment nog in de kerk over zijn. De terugloop in de Heilig Hartkerk was al langer gaande, schetsen parochianen. Het aantal kerkgangers is na het vertrek van diaken Vervoort verder gedaald en in de werkgroepen kwam steeds meer de klad. De coronabeperkingen, waardoor fysieke missen niet konden doorgaan, kwamen daar bovenop.

Vorig jaar werd nog wel het 100-jarige bestaan van de Heilig Hartkerk gevierd, hoewel daar aanvankelijk geen plannen voor waren door de onzekere tijden. Er is angst dat de kerk op termijn moet sluiten, schetsen de parochianen die het voor gezien willen houden. Dat zou een nieuwe sluiting betekenen na de Visserskerk in Oss. Dan blijft in de stad alleen de Grote Kerk over. En dat zouden ze heel erg jammer vinden.

Voor dit artikel sprak het BD met verschillende parochianen die al jarenlang in de Heilig Hartkerk komen en die anoniem willen blijven. Namen en adressen zijn bij de redactie bekend.