Nieuwe koepel voor sterrenwacht Halley: Bernheze investeert graag in ‘Eurovisie-postcard’

Sterrenwacht Halley heeft drie koepels, en de grootste staat er nu zo’n dertig jaar op, die is toe aan vervanging. De vraag is of de gemeenteraad instemt met de subsidie van 35.000 euro die daarvoor nodig is. ,,Het kost eigenlijk meer”, zegt Halley-voorzitter Urijan Poerink, ,,maar we doen heel veel zelf. We hebben een architect die de koepel heeft ontworpen, en wat we zelf kunnen bouwen, bouwen we zelf.”