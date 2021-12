Nieuwe Korenaer verrijst op huidige plek: ‘Opgelopen krasje met buurt hersteld’

OSS - Omwonenden van basisschool de Korenaer in Oss krijgen hun zin. Er komt geen nieuwbouw in het park achter de huidige school in Ussen. In plaats daarvan wordt de Korenaer gesloopt om plaats vrij te maken voor de nieuwe fusieschool die samen met basisschool John F. Kennedy wordt betrokken.