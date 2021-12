Nieuwe Nicolaasschool Oss brengt opknapbeurt voor omgeving met zich mee

Omar (17) uit Oss leefde in azc en speelt nu hoofdrol in Nederland­se inzending voor Oscars

OSS - Puur toevallig belandde hij in 2017 in een korte film over de uiteenlopende avonturen van drie vrienden in een azc. En nu schittert de pas 17-jarige Omar Alwan uit Oss in de aangrijpende film ‘Do Not Hesitate’, de Nederlandse Oscar-inzending voor de beste niet-Engelstalige film.

14 december