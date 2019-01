Nieuwe opzet Klûnen verdeelt horeca Oss, stichting voelt zich gepasseerd

Musical­ster Vajèn uit Oijen tekent tegen omstreden Nashville-verklaring: 'Stap terug in de tijd’

8 januari OIJEN - Honderden kunstenaars, artiesten en actrices, onder wie musicalster Vajèn van den Bosch uit Oijen, hebben zich aangesloten bij een manifest dat zich keert tegen de zogenoemde Nashville-verklaring. In dat omstreden document, dat is ondertekend door protestantse predikanten en politici, wordt betoogd dat homoseksualiteit iets is dat kan worden genezen en dat het huwelijk alleen een verbintenis tussen man en vrouw kan zijn.