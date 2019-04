Nieuwe Poolse super in Oss zit nog zonder ruiten maar opent zaterdag tóch de deuren

,,Het is heel jammer dat het zo loopt", zegt Zapalski in het Engels. ,,Dit hadden we bepaald niet verwacht toen we naar Oss kwamen. De nieuwe ruiten worden pas in de loop van volgende week geplaatst, maar we wilden de opening daar niet voor uitstellen. We zullen nu gewoon extra ons best moeten doen om mensen al vanaf de eerste dag enthousiast te maken.”



Zapalski schat in dat er in Oss en omliggende dorpen zo'n duizend Polen wonen en werken. De ondernemer richt zich in eerste instantie op hen, maar ook zeker op Nederlandse bezoekers. Daarom wordt binnen alles in meerdere talen aangegeven. ,,We hebben heel veel verse producten die je in een Nederlandse supermarkt niet kan krijgen. Denk aan speciale broden, worsten en natuurlijk Pools bier.”