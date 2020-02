Nieuwe pop-up in hartje Oss: na Damascus en Asmara volgt het Huis van Salam

Nadat het bij de eerste twee pop-ups respectievelijke draaiden om Syrische en Eritrese nieuwkomers, pakt Thuis in Oss het dit keer wat breder aan. Omdat er simpelweg geen derde bevolkingsgroep is die in zulke groten getale naar Oss is getrokken, kiest de stichting nu voor een Huis van Salam. Dat is Arabisch voor ‘vrede'.