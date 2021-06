Nieuwe rotonde voor verhuizing groenteverwerker Jonkergouw in Schaijk

,,Eerst moet het verkeer goed geregeld zijn, anders heeft verhuizen geen zin”, zegt directeur Willy Jonkergouw. En hij weet waar hij het over heeft. Want zijn bedrijf zorgt aan de westkant van Schaijk al jarenlang voor verkeersoverlast. Vrachtverkeer, landbouwverkeer, het komt allemaal over de smalle wegen van het Mun en door de woonwijk, met name de Molenaarstraat. Aantallen verkeersbewegingen wil Jonkergouw niet noemen. ,,Niet alle verkeer heeft met ons te maken en praat je alleen over vrachtverkeer of ook over personenauto's. En in het seizoen is het natuurlijk drukker.”