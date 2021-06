Nieuwe toegang tot Plas van Hofmans in Schaijk

De vernieuwde ingang maakt deel uit van de modernisering van het recreatieoord bij de zandwinplassen. Daar is ook een strandpaviljoen verrezen dat de naam, Beachclub De Maashorst draagt. Het bord bij de ingang is enigszins misleidend: ‘Zwemplas verboden voor honden en (brom)fietsers’ staat er. Dat is volgens directeur Toine Beljaars alleen bedoeld om te voorkomen dat fietsen worden gestald tussen de auto's op de grote parkeerplaats. Bij de horeca is volgens hem een speciale fietsenstalling gemaakt.