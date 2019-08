Nieuwe voorstelling aan de oude Maasaarm bij Lithoijen: ‘Bij Marie’ herleven de verhalen van toen ‘door nu’

Kiljoule Fest wil Oss laten zien dat er méér is dan de mainstream

20:15 OSS - Na een eigen kledinglijn en feestavond pakken de jongens en meiden achter Kilojoule in Oss volgend weekend uit met een heus eigen festival. In het park naast de Groene Engel draait het zaterdag 7 september om hiphop, punk en andere alternatieve muziek. ,,We willen Oss laten zien dat dit er óók nog is.”