Nieuwe voorzitter K26: ‘Oss is óók een kunststad’

Begin maart trad de 67-jarige Nijmegenaar aan als voorzitter, bij de opening van de laatste expositie in de galerie aan de Kruisstraat (26). Voordat alles op slot ging had hij nog een afspraak met de wethouder om kennis te maken, en dat was het. Zijn voorstelrondje langs de verschillende kunstenaars die aangesloten zijn bij de stichting Kunst en Cultuur zoals K26 volledig heet, moest hij al snel afbreken. Dat neemt niet weg dat Van der Heijden niet vol plannen zit, voor ná het Corona-tijdperk. ,,Ik heb me laten vertellen dat er een wat onrustige periode was afgesloten bij K26. Ik wilde verder niet weten hoe of wat, precies. Dat is voor mij niet zo van belang. Ik volgde een interimvoorzitter op, die had de rust weer weten terug te brengen, en dat wil ik proberen voort te zetten. Rust is van belang, en daar komt bij dat kunstenaar over het algemeen vrije mensen zijn. Die moet je ook niet teveel sturen, dat is helemaal niet goed voor het creatieve proces.”