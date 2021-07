Nieuwe wandel- en speelroute voor kinderen in Oss doelwit van vandalen

B. (47) ontkent neersteken huisgenoot in Heesch

17 juli DEN BOSCH/HEESCH - De 48-jarige R. B. ontkent dat hij zijn huisgenoot op de Floraliastraat in Heesch met een mes in de nek stak. Dat bevestigde zijn advocaat T. Deckwitz donderdagmiddag in de rechtbank in Den Bosch. Het slachtoffer liep op 24 april van dit jaar een steekverwonding op in zijn nek. Agenten hielden B. diezelfde dag nog aan. De man verkeerde op het moment van zijn arrestatie onder invloed van alcohol.