Nieuwe waterleiding onder spoor in Berghem kan alleen in grote U-bocht

Opknoopac­tie varken én azc-rel­len: Heesch voelt vijf jaar na dato voor sommigen nog altijd anders

11 januari HEESCH - Een varken in een boom, eieren tegen het gemeentehuis. In Heesch sloeg vijf jaar geleden de vlam in de pan, door het plan voor een azc. Het leidde tot het afblazen daarvan en negatieve landelijke aandacht. Niet iedereen in het dorp kan de episode vergeten.